Tassisti in sciopero a Cagliari, battaglia sulle licenze

Sciopero per le licenze dei taxi a Cagliari. Questa mattina corteo di auto bianche - una ventina - e presidio davanti al Municipio per fare chiarezza sulla delibera di indirizzo del Comune che regolamenterà il settore.

In ballo il rilascio di 18 licenze fisse (cinque per disabili) più dieci temporanee. "Noi - spiega Massimo Orrù della sigla Silt - siamo d'accordo con le licenze fisse: effettivamente a Cagliari ormai sembrano indispensabili. Non capiamo invece l'utilità delle temporanee, anche perché vanno a sovrapporsi agli orari coperti dalle altre licenze e non si estendono agli orari che invece sarebbero da coprire, ad esempio quelli notturni. Abbiamo proposto delle alternative che noi riteniamo comunque valide, come la doppia guida. Questa sarebbe una soluzione per coprire gli orari al momento carenti di auto in servizio".

I tassisti hanno parlato con l'assessore comunale al Traffico Alessio Mereu. I giochi, però, non sono ancora fatti: i tassisti saranno chiamati a scegliere la soluzione migliore insieme al Comune in un nuovo incontro in programma giovedì.



