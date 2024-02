Schlein, 'Soru terzo, fa un favore alla destra in Sardegna'

"Personalmente non ho mai fatto appelli per il voto utile, posso dire che c'è in campo una coalizione che secondo quello che si dice può realmente battere queste destre, dall'altra parte non vedo una coalizione ma una scelta personale". Ha risposto così la segretaria del Pd Elly Schlein al suo arrivo a Carbonia per un incontro pubblico insieme con Pierluigi Bersani, a chi le chiedeva un appello per il voto utile, contro l'avversario Renato Soru e la sua Coalizione sarda.

"Ho sempre avuto grande rispetto, ma credo che da tutti i sondaggi si veda che quella candidatura è terza e così rischia di essere un favore alla destra - ha aggiunto Schlein prima di entrare nella sala dove ad attenderla ha trovato oltre 800 persone - ci sono tante buone ragioni per credere nella candidatura di una donna in gamba, competente e innamorata di questa terra (Alessandra Todde, ndr) che ha già dimostrato in ogni incarico che ha avuto, di non mollare mai l'osso e di portare il risultato a casa, di questo oggi la Sardegna ha bisogno".

Per la leader democratica, la coalizione che si è stretta intorno a Todde "crede nel cambiamento per questa terra, perché la Sardegna lo merita, perché si è governato talmente male in questi cinque anni disastrosi di Solinas". E non cede alla provocazione della mancata chiusura con il leader del M5s: "Noi che veniamo dal Continente ci mettiamo a disposizione per sostenere i candidati e le candidate di questa bella coalizione, con l'entusiasmo e la speranza che stiamo respirando intorno ad Alessandra Todde".



