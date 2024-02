Protesta trattori, traffico bloccato in centro a Cagliari

Trattori di traverso e traffico bloccato nella centralissima via Roma a Cagliari dagli agricoltori e dai pastori che da tre settimane occupano l'area davanti al varco Dogana del porto.

Indispensabile l'intervento dei vigili urbani per consentire alle auto di trovare una via di uscita dall'ingorgo.

Le passeggiate in città dei trattori nelle scorse settimane sono diventate quasi un'abitudine quotidiana. Ma questo pomeriggio, con i mezzi di traverso, il messaggio è diventato ancora più forte. Soprattutto ora che c'è in ballo la possibilità di incontrare a Cagliari la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che domani pomeriggio alla Fiera chiuderà la campagna elettorale del centrodestra per le regionali del 25 febbraio in Sardegna.

"Certo - spiega all'ANSA uno dei portavoce del presidio, Fabio Pitzalis - vogliamo far sentire la nostra voce anche a lei. Oggi siamo qui. E per ora ci mettiamo da parte anche perché c'è un'altra manifestazione in piazza del Carmine non nostra. Ma domani potremmo essere almeno dieci volte di più".



