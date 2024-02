Oltre 100 led per illuminare la strada dell'aeroporto di Alghero

Centoundici punti led per illuminare la strada che conduce all'aeroporto di Alghero. L'ha annunciato l'amministratore straordinario della Provincia di Sassari, Pietrino Fois, assicurando che "entro l'estate avremo un tratto completamente riqualificato".

Il tratto della rete viaria provinciale interessato dall'intervento è quello noto come "Variante del Calich", lungo la strada 44. Un rettilineo di 2 chilometri e 600 metri che giunge sino all'aeroporto internazionale "Riviera del Corallo".

Con un investimento da 870mila euro sarà sostituito l'attuale sistema di illuminazione, che dispone di venti punti luce in corrispondenza dell'accesso all'aerostazione. Saranno installati dei led lungo tutto il percorso, incrementando i livelli di sicurezza lungo un'arteria particolarmente trafficata a qualsiasi ora proprio perché collega l'aeroporto con Sassari e Alghero, senza trascurare la presenza di numerosi accessi di abitazioni private e attività produttive.

"L'intervento permetterà un risparmio energetico e di costi - ha detto Fois - le armature stradali a led saranno dotate di un sistema che consente la regolazione del flusso luminoso in funzione della luminosità ambientale, perciò prevediamo un risparmio energetico del 30% rispetto al led tradizionale". Di ultimissima generazione anche i pali che sosterranno i led: si tratta di pali a sicurezza passiva, hanno una particolare fondazione che, in caso di incidente, lo rende cedevole e meno impattante.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA