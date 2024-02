Olbia, a fuoco casa abbandonata occupata da senza tetto

Un incendio di grosse dimensioni è divampato questa mattina in un appartamento abbandonato in via Nuova a Olbia. Le fiamme hanno invaso i due livelli dell'abitazione che da tempo era occupata abusivamente da persone senza fissa dimora e versava in uno stato di forte degrado. Al momento dell'incendio all'interno dell'appartamento non si trovava nessuno e non si segnalano feriti. La struttura ha subito ingenti danni nonostante il tempestivo intervento delle squadre dei vigili del fuoco di Olbia che sono accorsi sul posto intorno alle 7.30 e hanno evitato che le fiamme si propagassero anche alle abitazioni vicine.

Le due squadre hanno poi portato all'esterno del caseggiato nove bombole di gpl, probabilmente utilizzate dagli occupanti occasionali per scaldarsi o cucinare su fornelli da campeggio improvvisati.



