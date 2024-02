Migranti: rientrano in Italia nonostante il divieto, arrestati

Erano tornati in Italia nonostante fossero stati allontanati dal territorio. Due migranti algerini di 32 e e 26 anni sono stati arrestati dalla Polizia per "reingresso non autorizzato sul territorio nazionale".

I due erano arrivati nei giorni scorsi in Sardegna a bordo di alcuni barchini intercettati dalle motovedette del Reparto operativo aeronavale della Guardia di finanza ed erano stati trasferiti nel centro di accoglienza di Monastir per essere identificati. Dagli accertamenti fatti dalla squadra mobile e dai poliziotti dell'ufficio immigrazione è emerso che uno dei due era destinatario di un provvedimento di respingimento dall'Italia e il secondo era stato espulso.

Sono stati arrestati e dopo il processo per direttissima è stato consegnato loro un nuovo decreto di espulsione.



