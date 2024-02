Comunali Cagliari,Pipia si candida a primarie centrosinistra

Michele Pipia, giornalista di 45 anni, ideatore del Festival Letterario "Rainbook" e del Progetto "Sardinia Friendly" dedicato al turismo Lgbtqia+, si candida per le eventuali primarie del centrosinistra in vista delle comunali a Cagliari.

Lo schieramento di riferimento è verosimilmente quello del centrosinistra: lo stesso Pipia spiega in una nota che il suo nome si aggiungerebbe a quello di Massimo Zedda, già in campo per la leadership di una coalizione antagonista al centrodestra.

"La candidatura - spiega Pipia - nasce come indipendente da qualsiasi partito e si è sviluppata in seguito alla volontà, da parte di un gruppo di cittadini e alla luce dell'evidente fallimento dell'amministrazione guidata da Paolo Truzzu, di avviare una grande discussione sulle problematiche della città e proporre delle soluzioni".

Pipia spiega di aver già comunicato la sua scelta alle segreterie di diversi partiti e liste. Tutto questo in attesa di una convocazione del tavolo della coalizione. Per il momento è già cominciata la fase di ascolto: "Tutte le segnalazioni e le proposte arrivate sono al centro della costruzione di un programma elettorale che, di giorno in giorno, sta prendendo forma. Tra i vari punti di interesse della cittadinanza vi è la programmazione dei lavori pubblici, completamente fallita da Truzzu e che ha creato disagi e perdite economiche ai cittadini e alle attività commerciali. Anche la cultura e l'edilizia scolastica, completamente trascurata, sono temi molto a cuore ai residenti. Cosi come l'aumento della Tari e il problema della pulizia della città sono stati oggetto di diverse segnalazioni".





