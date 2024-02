Bonelli, 'autonomia differenziata attenta la Costituzione'

"Il progetto dell'autonomia differenziata è un attentato alla Costituzione e al principio fondamentale della sussidiarietà". È l'attacco sferrato dalla Sardegna, una delle regioni a Statuto speciale, dal leader di Europa Verde, Angelo Bonelli.

Intervenendo a Sassari a un incontro pubblico con i candidati del suo partito in vista delle elezioni regionali di domenica prossima, Bonelli ha affermato che "si vogliono creare regioni di serie A e regioni di serie Z, evitando che le risorse possano essere distribuite in maniera uguale e che si possano fare investimenti". Il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra ha posto l'accento sul caos che deriverebbe, secondo lui, dal provvedimento voluto dalla Lega. "Immaginiamoci 20 regioni che legiferano in maniera diversa su istruzione, scuola e ambiente", ha detto. "Occorre sicuramente valorizzare le autonomie, ma occorre farlo attraverso gli investimenti - ha ribadito - e non attraverso una riforma che serve solo a mantenere l'egoismo del nord ai danni del sud".



