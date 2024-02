Appello al voto di Schlein per Todde, 'chiamate tutti'

"Passate in rassegna la rubrica e chiamate tutti, siamo all'ultimo miglio serve il contributo di tutti per battere questo centrodestra disastroso che ha governato la Sardegna". È l'appello di Elly Schlein dal palco del teatro Massimo di Cagliari per l'evento pubblico a sostegno della candidata governatrice del campo largo a trazione Pd-M5s, Alessandra Todde.

"Non dipende da noi, che veniamo dal continente - ha evidenziato la segretaria del Pd rivolgendosi alla platea - ma dipende da voi che vivete la vostra terra tutti i giorni, voi lo sapete chi è sfiduciato e non vuole andare a votare, a loro dovete rivolgervi".

"Non ci sono due coalizioni in campo nel centrosinistra - ha ribadito riferendosi all'avversario nel centrosinistra Renato Soru - ce n'è solo una. Questa coalizione si è messa in gioco per un obiettivo comune. L'unico modo per battere la destra è votare Alessandra Todde e farla diventare la prima presidente donna della Regione", ha evidenziato rispondendo alle domande del giornalista Luca Telese.



