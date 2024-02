Sciopero di medici e infermieri a Olbia, 'via il dg Acciaro'

Monta la protesta a Olbia contro la sanità in Gallura. Oggi sciopero per tutta la giornata proclamato da Cgil Fp, Uil Fp, Nursind e Rsu - non aderisce la Cisl - e sit-in davanti all'ospedale Giovanni Paolo II.

Personale medico, tecnici, infermieri e operatori socio sanitari hanno puntato il dito contro le scelte della direzione sanitaria della Asl, chiedendo la dimissioni del dg Marcello Acciaro. A lui vengono contestate le mancate risposte alle rivendicazioni delle sigle che hanno promosso la protesta e la decisione di creare piattaforme multimediali considerate dai sindacati illegittime.

Medici, infermieri e operatori socio sanitari denunciano gli organici ridotti all'osso con turni che arrivano sino a 12 ore consecutive di lavoro, senza vedersi pagate le compensazioni relative alle competenze svolte. Una situazione da tempo segnalata dalla segretaria gallurese della Funzione pubblica Cgil, Jessica Cardia.

Gli attriti tra i sindacati e la direzione della Asl si sono accentuati in queste ultime settimane, quando nessuna delle richieste avanzate dai rappresentanti della Cgil nei tavoli di confronto, anche alla presenza della prefetta di Sassari Grazia La Fauci, sono state accolte.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA