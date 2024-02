Ostellari, 'riqualificare ex carcere di Sassari opportunità'

"C'è la necessità di intervenire con una programmazione che consenta di rappresentare alla città e alla Sardegna l'opportunità di una riqualificazione dell'ex carcere per ospitare nuovi uffici giudiziari". Lo ha detto il sottosegretario della Giustizia, Andrea Ostellari, al termine del sopralluogo effettuato questo pomeriggio nell'ex istituto penitenziario di San Sebastiano, a Sassari.

La struttura, adiacente al tribunale, è inutilizzata da quando è stato realizzato il nuovo carcere di Bancali, che l'esponente della Lega ha visitato stamattina, a pochi giorni dall'ispezione del suo collega Andrea Delmastro Delle Vedove.

La cittadella giudiziaria nel cuore di Sassari, ha assicurato Ostellari, "è un obiettivo che intendiamo portare a termine e che ci siamo posti come impegno assieme a tutti coloro che qui credono in questa prospettiva".

Secondo l'esponente del governo "si tratta di un grande investimento, ma porterà dei risparmi, dato che tuttora necessita di coperture economiche". Non solo. "Riqualificarlo significa restituire uno spazio in più alla città e ai cittadini, al territorio e a chi vuole investire da queste parti - ha concluso - oltre a rappresentare un modo per riavvicinare la giustizia al territorio".



