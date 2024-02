Giorgetti, 'voto Sardegna slegato da dinamiche nazionali'

"La Sardegna è una regione autonoma e ha le sue dinamiche, pertanto non può essere letta sotto la lente di ingrandimento delle dinamiche nazionali". Così il ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti nella sua tappa a Nuoro, a sostegno dei candidati della Lega alle prossime elezioni del 25 febbraio prossimo, con Paolo Truzzu candidato governatore, rispondendo alle domande dei giornalisti.

"Io sono qui per sostenere i nostri candidati che in questa regione, nell'ultima legislatura, hanno fatto bene, e sono sicuro che il centrodestra avrà i risultati che merita", ha chirito l'esponente del governo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA