Giorgetti, garantire ai sardi la migliore mobilità possibile

"Sulla continuità territoriale dobbiamo sviluppare subito un ragionamento per garantire a tutti i sardi le condizioni migliori di mobilità". Lo ha detto a Nuoro il ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, nel corso del suo tour elettorale in vista delle elezioni regionali di domenica 25 febbraio in Sardegna.

"Dobbiamo lavorare, e lo stiamo già facendo - ha proseguito l'esponente del governo - anche a una serie di lavori sulla mobilità interna che comprende anche la ferrovia, un gap che in questo territorio deve essere colmato mettendo a terra i progetti già avviati".



