Giorgetti a Nuoro, centrodestra ha lavorato bene, ce la farà

"Il centrodestra ce la farà a vincere le elezioni in Sardegna, io sono molto fiducioso. In mezzo a tante difficoltà penso che il Governo abbia smentito tanti gufi e in Sardegna abbiamo candidati di esperienza e di livello che hanno lavorato bene nell'ultima legislatura". Così il ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, in Sardegna in questi giorni per la campagna elettorale a sostegno del candidato governatore Paolo Truzzu, a margine di un incontro in Prefettura a Nuoro con le parti economiche e sociali del territorio.

Le prime ore del mattino Giorgetti le ha passate nella sede elettorale di Pierluigi Saiu, assessore regionale ai Lavori pubblici candidato alle elezioni del 25 febbraio prossimo.

Il ministro ha passato le prime ore della mattina nella sede elettorale dell'assessore regionale ai Lavori Pubblici Pierluigi Saiu candidato alle elezioni regionali: "Saiu ha portato idee e progetti per i gap infrastrutturali che devono essere colmati in questo territorio, ma oltre ai gap infrastrutturali materiali vanno colmati i gap digitali - ha precisato il ministro - Per questo ho chiesto conto dei ritardi della posa dei cavi per l'internet ad alta velocità perché credo che sia un punto fondamentale per chi vive e opera sotto il profilo economico in questa zona".



