Discarica abusiva e roghi vicino basilica Bonaria a Cagliari

Detriti, imballaggi, mobili, batterie esauste e anche amianto (eternit), in parte in area recintata e in parte in una zona adiacente. In più roghi di rifiuti. L'associazione ambientalista Gruppo d'intervento giuridico parla di "piccola terra dei fuochi". Non è in Campania, ma in via Milano, a Cagliari, a poche decine di metri dalla basilica di Bonaria. Vicino a tante abitazioni.

Senza esito le precedenti istanze del Grig che ha ancora una volta chiesto, con una specifica istanza, la bonifica ambientale e la predisposizione di un minimo di controllo (anche con sistemi videosorveglianza) per evitare ulteriori danni ambientali e sanitari. Coinvolti il Comune di Cagliari, il Corpo forestale e di vigilanza ambientale, l'Asl di Cagliari, i Carabinieri del Noe. Informata anche la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari.

"Già negli anni scorsi gli esposti ecologisti - si legge in una nota - avevano portato, più volte, alla bonifica ambientale dell'area, purtroppo scelta da incivili per scaricare illecitamente rifiuti a causa dell'assenza di efficaci controlli". La Polizia municipale, riferisce Grig - allertata anche dai Carabinieri del Noe di Cagliari - ha fatto presente di aver fornito più volte nel corso degli ultimi anni alle competenti strutture comunali puntuali informazioni sullo stato di grave degrado ambientale e igienico-sanitario del sito.

Il Grig "auspica finalmente il ripristino delle condizioni ambientali e sanitarie di un'area nel centro di Cagliari, unitamente al fondamentale svolgimento della vigilanza contro cafoni e inquinatori".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA