Abbanoa completa la manutenzione della condotta di Ponte Rosello

Mercoledì 21 febbraio a Sassari le squadre di Abbanoa completeranno i due interventi di manutenzione straordinaria avviati la scorsa settimana. Il primo interesserà la condotta adduttrice che collega Monte Oro a Ponte Rosello e alimenta i serbatoi cittadini dal potabilizzatore di Truncu Reale: il cantiere riguarda il rifacimento dell'attraversamento stradale di viale Porto Torres. Il secondo intervento interessa la condotta in via Torre Tonda dove è in corso l'installazione di nuove apparecchiature all'altezza dell'incrocio con Corso Regine Margherita.

Sono lavori particolarmente complessi che richiederanno 17 ore: dalle 7 fino alle 24. Durante questa fascia oraria l'erogazione all'utenza sarà garantita dalle riserve accumulate nei serbatoi cittadini. A seguito del loro esaurirsi potrebbero verificarsi cali di pressione e temporanee interruzioni nelle zone servite dal serbatoio di via Milano: Lu Fangazzu, San Paolo, San Giuseppe, Monserrato, Tingari, Valle Gardona, Gioscari, Monte Rosello medio, Sassari 2, Monte Furru e Badde Pedrosa.

L'erogazione risulterà sospesa nei quartieri alimentati in via esclusiva da Truncu Reale tramite il serbatoio e la condotta di Monte Oro: Centro Storico, Monte Rosello basso, Sacro Cuore, Latte Dolce, Santa Maria di Pisa, Porcellana e Piandanna.





