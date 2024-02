Salvini, 'scelta per sardi è tra futuro e il partito dei no'

Perché i sardi dovrebbero votare per Paolo Truzzu? "È una scelta fra il futuro e il passato. La Lega, e io lo sto dimostrando da ministro, è per nuove strade, ferrovie, dighe, porti in Sardegna, mentre i CinqueStelle sono un movimento del no a tutto, no alla Tav, no al ponte, no alle autostrade, no all'alta velocità". Lo ha detto il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini a Cagliari a margine dell'incontro a sostegno del candidato del centrodestra alle prossime regionali Paolo Truzzu, che non è presente.

"Per me la Sardegna ha bisogno di lavoro, ha diritto al lavoro e alla continuità territoriale - ha aggiunto Salvini - che vuol dire nuove grandi opere pubbliche. La scelta è fra il futuro, l'innovazione, la modernità, il lavoro e il partito dei no. In democrazia chi non andrà a votare è come se andasse a votare per il no dei Cinque Stelle". Promosso anche il lavoro fatto in questi cinque anni al governo della Sardegna. 'In due settori particolari di cui si è occupata la Lega, lavori pubblici e agricoltura, le risposte ci sono - ha spiegato il leader del Carroccio - I lavori e i posti di lavoro creati sono tanti. Conto che per i prossimi cinque anni, con il Governo nazionale al fianco, si possa fare ancora di più. Ripeto, io sto girando in lungo e largo la Sardegna perché c'è fame di ferrovie, c'è fame di nuove strade, di nuovi ponti, di nuove opere che la Sardegna aspetta da troppo tempo".



