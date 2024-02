La nuova Moby Legacy entra in servizio sulla Olbia-Livorno

La nave gemella della Fantasy, la Moby Legacy, arrivata recentemente dal cantiere cinese Guangzhou Shipyard attraversando tre oceani per arrivare nel Mediterraneo, entra in servizio sulla tratta Olbia-Livorno.

Con i suoi 237 metri di lunghezza per 32 di larghezza e una stazza lorda di 69.500 tonnellate Moby Legacy è, insieme alla Fantasy - fa sapere la compagnia - il traghetto passeggeri più grande finora costruito a livello mondiale, con una capacità di 3.000 passeggeri e 3.850 metri lineari di carico rotabile.

Per celebrare il nuovo traghetto Moby, che farà il suo viaggio inaugurale partendo dallo scalo toscano, ha lanciato una promozione speciale: uno sconto del 17% per i passeggeri, auto e sistemazioni di chi prenoterà un viaggio il 17 e 18 febbraio per le partenze di Moby per la Sardegna, Corsica e Isola d'Elba e per quelle di Tirrenia fra Napoli e Palermo fino a fine anno.

Lo sconto sarà riservato anche ai passeggeri che effettueranno un viaggio Tirrenia sulla Genova-Porto Torres-Genova e sulla Civitavecchia-Olbia-Civitavecchia dal primo giugno al 30 settembre.



