Cavigliera elettronica per impedirgli di avvicinarsi alla ex

Non potrà più disturbare la ex compagna, già messa al sicuro in una struttura protetta. Per un commerciante cagliaritano di 33 anni è stata disposta la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla parte offesa.

I carabinieri della stazione di Sant'Avendrace hanno eseguito l'ordinanza del Gip di Cagliari che ha disposto la misura. Per assicurare il rispetto del provvedimento una cavigliera con Gps è stata applicata al commerciante. La donna dovrà invece portare sempre con sé un telefonino cellulare. Nel momento in cui i due apparati elettronici dovessero arrivare a una distanza inferiore ai 500 metri scatterà un allarme.



