Bernini, 'Lula è la scelta migliore per l'Einstein Telescope'

"Sos Enattos è la migliore scelta. Ci sono cieli puliti, zona a bassissimo tasso di sismicità e condizioni praticamente ideali. Lo dico non da imparziale, ma c'è chi l'ha detto meglio di me ed è imparziale. Si chiama Giorgio Parisi ed è un premio Nobel. Ritene che le condizioni e il fatto che il telescopio debba essere sotterraneo facciano di Lula il sito migliore anche rispetto alle opzioni olandese o tedesche. Proprio perché l'eccesso di infrastrutturazione sporca i cieli e rende più difficile la captazione delle onde gravitazionali". Lo ha detto la ministra dell'Università e della ricerca Anna Maria Bernini nella sua visita nella cittadina nuorese.

"Un sogno? Ci stiamo avvicinando a una realtà sempre più solida. Abbiamo cominciato a sognare quando c'erano le pale eoliche del governo Draghi: il governo Meloni con questo ministero le ha tolte, ha tolto il rischio che Sos Enattos avesse delle criticità: stiamo andando avanti in maniera molto concreta stiamo aspettando un 2025 che diventi un'opportunità per Nuoro, Lula e la Sardegna".

Bernini è convinta: "Deve nascere, si deve radicare e deve fiorire qui. E allora si che si vedranno tante infrastrutture come è successo al Cern di Ginevra nella parte francese. Una grande comunità di tecnici, scienziati tecnologi studentesse e studenti da tutto il mondo: questa è la grande opportunità che Lula e la Sardegna devono dare all'Europa e al mondo".



