Bernini, 'con Einstein Telescope Lula sarà città della scienza'

"Stiamo cercando di portare a Lula l'infrastruttura strategica più importante in tema di onde gravitazionali che esista in Europa: è un modo per fare di questo luogo la città della scienza e di Sos Enattos la miniera del futuro e delle opportunità". Lo ha detto la ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, in merito alla candidatura italiana per l'Einstein Telescope durante una visita nella cittadina del Nuorese per un tour elettorale con il candidato a governatore del centrodestra Paolo Truzzu, il coordinatore regionale di Fi, Ugo Cappellacci e i parlamentari Pietro Pittalis e Paolo Barelli.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA