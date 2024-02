Auto in fiamme nella notte tra statale 554 e Fonsarda

Auto in fiamme nella notte tra la statale 554 e via dei Donoratico, Fonsarda, a Cagliari.

Il primo intervento dei Vigili del fuoco di Cagliari poco prima delle 2: una squadra del Comando è intervenuta per un veicolo a bordo strada sulla 554. Gli operatori con un'autopompa hanno spento il rogo, messo in sicurezza la sede stradale e avviato gli accertamenti per stabilire le probabili cause. Sul posto è intervenuta anche la Polizia di Stato.

Un altro intervento alle 4.40 circa, per l'incendio di un'autovettura in sosta nella via Donoratico a Cagliari. Sul posto ha operato la squadra 2A della sede centrale del Comando: gli operatori hanno spento le fiamme che nel frattempo avevano coinvolto altre due auto.

Al termine delle operazioni di messa in sicurezza i Vigili del fuoco hanno avviato gli accertamenti per stabilire le cause dei roghi. Nel corso dei due distinti interventi non risultano persone coinvolte.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA