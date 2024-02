++ Salvini,il terzo mandato non farà litigare il centrodestra ++

"Non è sicuramente questo che farà litigare il centrodestra e non è questo che mi toglie il sonno. Se ne sta occupando e deciderà il Parlamento. Io faccio il ministro delle opere pubbliche e cerco di creare lavoro".

Risponde così il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ai cronisti a Cagliari, in una delle tappe della sua nuova due giorni sull'isola per sostenere il candidato del centrodestra Paolo Truzzu alle regionali del 25 febbraio, riguardo al braccio di ferro in atto con Fdi sul terzo mandato ai governatori e sindaci.



