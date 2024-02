Ubriaco, ha minacciato di morte la madre e danneggiato i mobili di casa. E' accaduto in una abitazione a Sestu.

I carabinieri hanno arrestato un 36enne per maltrattamenti in famiglia. Intervenuti per sedare una lite hanno scoperto che l'uomo già in passato aveva minacciato i familiari e li aveva aggrediti, facendo vivere loro anni da incubo. Visti i precedenti per il 36enne sono scattate le manette.



