Regione Sardegna proroga concessioni balneari per stagione 2024

Le concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative avranno efficacia anche per la stagione 2024. Lo ha stabilito la giunta regionale della Sardegna con una delibera che però non è ancora stata pubblicata sul sito internet della Regione dove compaiono solo i titoli di due provvedimenti con gli indirizzi operativi per la gestione delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative e i contributi ai comuni per le attività di pianificazione del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative.

La Regione sta definendo anche l'approvazione delle nuove linee guida regionali per la predisposizione del Pul, necessario per la concessione ma di cui la maggior parte dei Comuni è sprovvista, in maniera tale da arrivare a dicembre 2024 con l'assegnazione delle concessioni.

La delibera che concede più tempo agli operatori che operano su circa 1.950 concessioni con oltre 4.000 dipendenti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA