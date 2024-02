Protesta trattori a oltranza in Sardegna, 'in 100 a Bruxelles'

Agricoltori e pastori non mollano. I presidi rimangono in tutta la Sardegna, da Cagliari a Olbia. E dall'Isola cominciano i preparativi per la marcia su Bruxelles il prossimo 26 febbraio. "Saremo un centinaio - annuncia all'ANSA il portavoce del movimento sardo dei trattori Roberto Congia - fermo restando il problema dei trasporti che ha penalizzato numericamente la nostra partecipazione alla manifestazione di Roma. Non escludiamo anche un altro viaggio nella Capitale. Noi siamo decisi: chiediamo risposte. E continuiamo a lottare fino a quando le parole non diventeranno fatti". Dopo il blitz di Bolotana di ieri, è pronta a riprendere a pieno ritmo anche l'azione di protesta del presidio del porto di Cagliari: non si escludono nuovi blocchi delle merci in entrata e uscita dallo scalo. E passeggiate per le vie del centro con i trattori per ricordare che la mobilitazione continua.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA