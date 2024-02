Pichetto, 'su aree idonee per rinnovabili deciderà Sardegna'

Lancia un messaggio rassicurante ai sardi sull'assalto delle multinazionali delle rinnovabili il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto, a Cagliari per un evento organizzato da Confindustria Sardegna meridionale: "Si stanno definendo le aree idonee, peraltro è la Sardegna il coordinatore nella conferenza delle regioni, quindi a giorni dovrebbe chiudersi questo processo di condivisone di temi come eolico, fotovoltaico e certamente l'equilibrio paesaggistico e quello ambientale", ha spiegato ai giornalisti a margine dell'incontro.

"Io credo che sarà la stessa regione a dover definire quello che è il percorso delle aree opportune - assicura l'esponente del governo Meloni -, questo nel rispetto della legge che prende atto degli indirizzi dell'Unione Europea, e naturalmente con gli spazi di definizione che dovranno essere regolamentati da una legge regionale, da farsi entro sei mesi dal momento in cui si pubblicano le aree idonee. Il punto dell'impugnativa della Regione sul Dpcm Draghi era proprio questo, ma ora l'accordo c'è".

Il messaggio è che "non ci saranno insediamenti senza il parere dei territori - chiarisce il titolare dell'Ambiente -: le regioni hanno un ruolo importante e anche laddove c'è un eventuale contrasto con il livello governativo, ad esempio per le valutazioni di ordine paesistico, di tutela del patrimonio archeologico, architettonico, la regione partecipa sempre con la propria valutazione e la propria opinione".



