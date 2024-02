Pichetto, 'ok in un mese Dpcm energia Sardegna con nuova giunta'

"Sul Dpcm energia Sardegna l'accordo è praticamente chiuso, la trattativa è definita sul piano operativo, pratico e tecnico. Per quanto riguarda la procedura ci deve ancora essere l'intesa nella conferenza delle regioni, ma è una questione di ordine burocratico che non dovrebbe avere problemi". Così il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, questa mattina a Cagliari davanti all platea di Confindustria.

"L'accordo riguarda solo la Sardegna, non ci dovrebbe essere nessuno che pone contestazioni, ma naturalmente - precisa l'esponente del governo in merito al decreto del governo Draghi che fu impugnato dalla Regione - questo accordo dovrà essere confermato con la volontà della nuova amministrazione regionale".

Preoccupati per i tempi i vertici di Confindustria Sardegna meridionale: "È proprio necessario attendere la nuova giunta?". "È necessario costituzionalmente - risponde il ministro - l'accordo deve avere la formalizzazione con la sua procedura, ma non vedo alcuna difficoltà, si vota la prossima domenica e nel giro di un mese credo che si possa chiudere il tutto".

Il decreto, ha illustrato l'esponente del governo Meloni, nell'Isola anche per supportare il candidato del centrodestra Paolo Truzzu, "prevede che ci sarà un solo rigassificatore, a Porto Torres, che sarà più che sufficiente come capienza, e la dorsale, che diventa nord-sud e non più sud-nord, poi le ramificazioni a livello territoriale".

Ma sull'energia, tema caldo della campagna elettorale sarda in vista del voto del 25 febbraio, "teniamo presente che l'Isola è investita anche da tutta la partita elettrica - spiega Pichetto - che ha un ruolo importante con il Thyrrenyan Link dalla Sicilia e il Sacoi, sul quale ci sono ancora alcune discussioni di ordine tecnico economico con i francesi, ma proprio l'altro ieri ero a Parigi e abbiamo raggiunto l'accordo di massima sull'intervento". Sempre sull'elettrico "servirà poi un rinforzo delle reti all'interno del territorio, anche nell'ottica delle comunità energetiche, che sono una sfida importante per una realtà come la Sardegna, soprattutto per le piccole medie imprese".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA