Delmastro, 'presto il direttore per il carcere di Sassari'

I tempi per la nomina del nuovo direttore del carcere di Bancali, a Sassari, potrebbero accorciarsi. A fornire rassicurazioni al riguardo è stato il sottosegretario della Giustizia, Andrea Delmastro, oggi in visita nella struttura penitenziaria.

"Abbiamo fatto 57 nuovi dirigenti penitenziari - ha riferito l'esponente del Governo -. La mia scommessa fu che entro dicembre dello scorso anno avrei applicato un direttore per ogni carcere, è una scommessa vinta con le sole eccezioni di Sassari, Nuoro e Reggio Calabria. Ci sono già le figure, ma trattandosi di tre realtà molto importanti - ha concluso Delmastro - non posso applicare un nuovo direttore, deve essere un direttore di esperienza".



