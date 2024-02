Conte, in Sardegna chiusura con Schlein? Vediamo ma io ci sono

"Non sono innamorato dei palchi, sono propenso a stare in mezzo alla gente, ma naturalmente sono disponibilissimo a offrire tutto il sostegno a questo progetto politico delle regionali in Sardegna. Sarà Alessandra Todde che sta organizzando l'ultima settimana a decidere il da farsi sulla chiusura della campagna elettorale, io do sin da ora la mia disponibilità". Lo ha detto il presidente del M5S Giuseppe Conte a Nuoro, nella sede del M5s, rispondendo alla domanda dei giornalisti sulla possibilità di una chiusura con la segretaria del partito democratico Elly Sclein, sbarcata nei giorni scorsi in Sardegna, sempre a sostegno della candidata governatrice per il campo largo Alessandra Todde.



