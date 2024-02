Conte, 'con noi non ci sarà il far west delle rinnovabili'

"Noi siamo favorevoli alla transizione ecologica e a puntare sulle energie rinnovabili, ma prestarsi alla speculazione come viene fatto in Sardegna troviamo che sia assolutamente inaccettabile". Così Giuseppe Conte durante un punto stampa a a Nuoro insieme alla candidata del campo largo a trazione Pd-M5s Alessandra Todde in vista delle regionali del 25 febbraio.

"Da questo punto di vista - ha proseguito l'ex premier - la giunta uscente è responsabile di non avere fatto una mappa delle aree idonee per cercare di regolamentare quello che sta diventando un far west. Lo dico chiaramente: con noi il far west non ci sarà".



