Conte, 'chi vota Soru favorisce la destra e Truzzu'

"E' un fatto oggettivo che chi oggi vota per Soru favorisce il centrodestra: quei voti non lo porteranno sicuramente in consiglio regionale ma favoriranno il centrodestra, favoriranno Truzzu". Lo ha detto a Nuoro il presidente del M5s, Giuseppe Conte, nel suo tour elettorale in Sardegna a sostegno della candidata del campo largo a trazione Pd-M5s Alessandra Todde, a margine di un incontro con i sindacati e il mondo della sanità. "A me non piace parlare di voto utile perché trovo che il voto sia sempre utile - ha sottolineato Conte - ma è bene che cittadini vadano a votare perché il voto per il cambiamento della Sardegna, governata malissimo negli ultimi anni, non può che essere espresso per la candidata del centrosinistra Alessandra Todde".

CHIUSURA DELLA CAMPAGNA ELETTORALE CON SCHLEIN? - "Non sono innamorato dei palchi, sono propenso a stare in mezzo alla gente, ma naturalmente sono disponibilissimo a offrire tutto il sostegno a questo progetto politico delle regionali in Sardegna. Sarà Alessandra Todde che sta organizzando l'ultima settimana a decidere il da farsi sulla chiusura della campagna elettorale, io do sin da ora la mia disponibilità". Lo ha detto il presidente del M5S Giuseppe Conte a Nuoro, nella sede del M5s, rispondendo alla domanda dei giornalisti sulla possibilità di una chiusura con la segretaria del partito democratico Elly Sclein, sbarcata nei giorni scorsi in Sardegna, sempre a sostegno della candidata governatrice per il campo largo Alessandra Todde.

