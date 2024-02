Calcio: Ranieri, 'dopo la Lazio ho detto che mi sarei dimesso'

Cagliari da oggi in ritiro in vista della trasferta di domenica a Udine. Lo ha detto il tecnico rossoblù Claudio Ranieri prendendo la parola in avvio di conferenza stampa. "Dopo la gara con la Lazio ho parlato con i ragazzi - ha spiegato - e gli ho detto: serve un elettroshock. E per fare ciò ho detto che mi sarei dimesso. La squadra mi ha risposto che non era giusto. Che avevamo lottato tanto per salire in A tutti insieme. E che tutti insieme dovevamo lottare per mantenere la squadra in A. E allora ho detto: portiamo avanti questa missione, difficile ma non impossibile".

Tutti d'accordo per andare in ritiro "anche i ragazzi me lo hanno chiesto. E da questo pomeriggio si tratterranno al centro sportivo".



