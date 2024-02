Avis, oltre 3mila screening per i cittadini di Sassari

Oltre 3mila screening effettuati in circa sette mesi grazie a un progetto pensato per offrire assistenza sanitaria gratuita ai donatori di sangue. È il dato fornito dal presidente dell'Avis provinciale di Sassari, Antonio Dettori, sull'iniziativa "Un dono tra le tue braccia", immaginato e realizzato insieme all'associazione Sardegna For You con il sostegno della Fondazione di Sardegna, che ha ospitato la conferenza stampa odierna.

Le giornate di prevenzione, rese possibili dall'impegno dei volontari delle diverse sedi comunali dell'Avis, hanno avuto un successo straordinario. Da maggio 2023 e fino a dicembre scorso sono stati realizzati 3071 screening, di cui 1848 gratuiti per i donatori, con consegna del referto immediata. Nello specifico sono stati effettuati 676 screening alla tiroide, 789 screening alla carotide, 538 screening all'aorta addominale, 105 screening alla prostata, 104 screening ai reni e alla vescica, 185 elettrocardiogrammi, 263 screening sull'insufficienza venosa degli arti inferiori, 346 controlli dermatologici per i tumori della pelle e 65 pap test.

"Tutte le visite messe a disposizione dei nostri donatori sono state prenotate", ha spiegato questa mattina Dettori, rilevando che la campagna si è estesa, a fronte di un piccolo contributo, anche ai non donatori. "È importantissimo sensibilizzare le persone alla diagnosi precoce, alla solidarietà e a uno stile di vita sano", ha poi aggiunto. Il progetto ha coinvolto anche gli studenti del polo tecnico Devilla di Sassari. "Un'occasione bellissima per parlare con i giovani di educazione sessuale", hanno detto Romina Carta e Andrea Tavernise, fondatori di Sardegna For You. "I ragazzi purtroppo conoscono poco i rischi delle malattie sessualmente trasmesse - hanno aggiunto - e hanno bisogno di avere informazioni corrette".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA