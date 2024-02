Protesta pastori, conclusa dopo 3 ore marcia nel Nuorese

E' durata circa tre ore la marcia di protesta dei trattori sulle statali 129 e 131, con rallentamenti e blocchi al traffico a singhiozzo. La carovana di una settantina di mezzi, scortata dalla Polizia stradale di Nuoro, è rientrata a Bolotana per fare il punto sulla piattaforma da portare a Roma e Bruxelles.

"Ci sono tutte le rivendicazioni che riguardano il comparto a livello nazionale, ma anche le questioni specifiche che attengono alla Sardegna", spiega Roberto Congia, uno dei portavoce della protesta.

Nel dettaglio, riassume l'allevatore Antonio Urrazza, "chiediamo l'inserimento del settore ovincaprino nell'eco-schema 1 al titolo due della nuova Pac, finora escluso. Si prevedono 45 euro a capo per i bovini e i suini e noi perderemo i finanziamenti per le pecore e le capre, la specie animale più allevata in Sardegna".

Quanto al pacchetto fiscale, "la risposta del governo Meloni sull'esenzione Irpef fino ai redditi di 10mila euro inoltre non ci basta - attacca l'allevatore - chiediamo l'esenzione per tutte le aziende, l'abbassamento del prezzo dei carburanti e la rimodulazione delle leggi contro tutti i vincoli paesaggistici e naturalistici che ci impediscono di farci lavorare al meglio nelle nostre campagne".



