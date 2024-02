Job day a Olbia, 115 aziende e 1500 colloqui di lavoro

Una vetrina aperta su presente e futuro del lavoro e della formazione per il nord est della Sardegna. Un'occasione per fare colloqui di lavoro, ma anche per ascoltare esperienze diverse, conoscere le novità e capire le tendenze del mondo del lavoro. La seconda tappa del Job Day Sardegna 2024, l'iniziativa promossa dall'assessorato del Lavoro e dall'Aspal si è svolta oggi all'aeroporto di Olbia.

Dopo l'appuntamento di Sassari anche a Olbia migliaia le persone presenti. Sono aumentate le imprese partecipanti (115 di cui 72 in presenza), 570 i profili ricercati per un totale di 4mila posizioni offerte e 1.500 gli appuntamenti fissati (a cui bisogna aggiungere quelli spontanei). "Era un evento molto atteso anche questo di Olbia - ha detto la direttrice generale dell'Aspal Maika Aversano - e i numeri sono davvero rincuoranti, perché in un solo giorno mettiamo in contatto migliaia di persone. Rispetto alla scorsa edizione - ha continuato - c'è sempre una prevalenza del settore turistico - alberghiero e anche di quello nautico, ma c'è una crescita anche dei settori più innovativi e avanzati della telematica, delle telecomunicazioni e della robotica".

Presenti al Job day anche gli stand delle Istituzioni, Enti di Formazione, Its, Università di Cagliari e Sassari e Ufficio regionale scolastico, Forze Armate. L'appuntamento di Olbia ha visto la presenza di oltre mille studenti delle superiori che ininterrottamente si sono riversati negli stand e nei punti di incontro alla ricerca di prospettive concrete per i loro futuro e per ascoltare, capire e eventualmente scegliere o cambiare i propri orientamenti formativi. Durante la giornata si sono tenuti diversi convegni a partire da OrientaMenti sull'orientamento post diploma, con le testimonianze di alcuni giovani universitari, Aspal4Future sul mondo dell'innovazione alla scoperta di innovatori e startup di successo.

Il prossimo Job Day si terrà il 29 febbraio a Nuoro.



