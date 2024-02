Giuseppe Conte a Sassari, lezione di diritto all'Università

In Sardegna per sostenere la candidatura di Alessandra Todde alle elezioni regionali del 25 febbraio, il leader del M5S, Giuseppe Conte, ha riposto all'invito dell'Università di Sassari, dove in passato ha lavorato come docente, e ha tenuto una lezione di diritto "L'impresa "sapiens" - La disciplina di impresa tra diritto, economia, etica e politica", nell'aula magna dell'ateneo, gremita di studenti.

L'ex presidente del Consiglio al termine della lezione si è soffermato a parlare con gli studenti e si è intrattenuto con il rettore, Gavino Mariotti, e con i docenti ricordando anche i suoi trascorsi da docente a Sassari.



