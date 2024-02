Conte, 'Meloni chiami Netanyahu e condanni azione militare'

"Sulla guerra a Gaza il governo Meloni e la maggioranza sono ancora fermi all'astensione. Spero che con immediatezza il presidente Giorgia Meloni telefoni a Netanyahu, se è il caso litigando, per rappresentare con grande fermezza la condanna da parte dell'Italia intera di un'azione militare che ha portato sin qua vittime fra il 70% della popolazione palestinese". Lo dice il leader del M5S, Giuseppe Conte, a Sassari per un convegno all'Università e un tour elettorale a sostegno della candidata del campo largo Pd-M5s per le regionali, Alessandra Todde. "Il 70% delle vittime sono donne e bambini. È inaccettabile", conclude.



