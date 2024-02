Conte, 'Italia crescita zero per colpa del governo Meloni'

"Se fai due leggi di bilancio che alla fine non contemplano investimenti e poi disperdi le risorse, metti nuove tasse, ti trovi con la crescita zero che porta l'Italia in regressione, a differenza di quanto aveva pronosticato la Meloni". Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, questo pomeriggio a Sassari a sostegno della candidata alle regionali in Sardegna del 25 febbraio, Alessandra Todde, rispondendo ai cronisti sulla stima di crescita della Commissione europea.

"Zero crescita, grazie a questo governo diventeremo fanalino di coda in Europa - ha aggiunto Conte -. Nonostante il fatto che l'Italia sia cresciuta molto, sia stata una locomotiva nel biennio 2021 e '22 e nonostante i soldi del Pnnr, è una grave responsabilità di questo governo".



