Carcere minorile Quartucciu, partono lavori di ristrutturazione

Inizieranno la prossima settimana i lavori di ristrutturazione dell'istituto penale minorile di Quartucciu. Lo ha annunciato il direttore della struttra, Enrico Zucca, a margine della Giornata solidale all'insegna dello sport e della socializzazione tra 'mondi' diversi che si è svolta oggi.

"La situazione dell'area detentiva era veramente ai limiti - ha spiegato il direttore del carcere minorile - sia per i ragazzi ospiti ma anche per tutti gli operatori. Ben vengano questi lavori, che aspettavamo da anni, e che riguarderano le camere e gli ambienti in comune dei ragazzi".

L'evento di oggi, fortemente voluto dalla Garante per l'infanzia e l'adolescenza Carla Puligheddu, rappresenta la seconda azione - dopo la Coppa Quartieri - derivante dal Protocollo d'intesa sottoscritto a novembre tra la Fondazione Carlo Enrico Giulini e la Fondazione Dinamo che ha come obiettivo la realizzazione di progetti e iniziative comuni rivolti ai minori.

Partite di basket e calcetto con squadre miste tra i ragazzi dell'Istituto e gli ospiti, poi tutti a tavola per vivere un momento conviviale davanti al buffet realizzato dagli chef William Pitzalis e Tony Porseo.

"La promozione dei diritti delle persone di minore età attraverso lo sport, finalizzato alla solidarietà e all'inclusione - ha detto la garante Puligheddu - costituisce il comune impegno in tutto il territorio regionale, cominciando da coloro che più di altri necessitano di aiuto per riprendere il proprio cammino con rinnovata consapevolezza".

"Come è stato in occasione del Natale con la giornata dedicata agli chef - ha aggiunto Ilaria Nardi, la presidente della Fondazione Giulini - siamo nuovamente presenti con una Giornata Solidale del tutto speciale. Vogliamo ribadire l'importanza dello sport come strumento di inclusione ed educazione. L'attività sportiva è un diritto per tutti i minori e deve essere un'occasione di sviluppo, crescita e divertimento per tutti loro".



