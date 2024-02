Truzzu, 'Ferragni per promuovere la Sardegna? C'è di meglio'

"Sinceramente non assumerei Chiara Ferragni per pubblicizzare la Sardegna. Penso che si possa trovare di meglio, non mi sta particolarmente simpatica per tutte le vicende di questo periodo, ma non mi stava simpatica nemmeno prima. Si può lavorare su un testimonial più interessante e che sia in linea con la storia e l'identità della Sardegna". Così il sindaco di Cagliari e candidato del centrodestra alle prossime elezioni regionali in Sardegna, Paolo Truzzu (FdI), intervistato dal giornalista Klaus Davi nel web talk Klauscondicio.

Parlando poi della sua attività di primo cittadino, l'aspirante governatore ha chiarito: "Non mi è mai capitato di sposare coppie gay ma se succedesse lo farei anche. Ad esempio non avrei avuto problemi a celebrare il matrimonio di Valerio Scanu".

Quanto all'inchiesta che ha coinvolto l'attuale presidente della Regione Christian Solinas, antogonista fino all'ultimo di Truzzu nella corsa per le regionali, il candidato del centrodestra spiega: "Non credo a una manovra della magistratura. Non voglio pensare ci sia un disegno dietro e ho la convinzione che mi avrebbero candidato in ogni caso. Penso semplicemente che la magistratura faccia il suo lavoro e in certi casi può sembrare particolarmente tempestiva".

Infine, alla domanda se sceglierebbe Sgarbi e Vannacci come assessori della sua giunta, Truzzu ha risposto: "Prima dobbiamo vincere le elezioni, non ho ancora pensato a nessuno degli assessori perché solitamente ho l'abitudine di fare una cosa alla volta. Abbiamo tante persone capaci in Sardegna e non vedo il motivo per portare assessori da fuori della nostra regione".





