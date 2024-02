Torna il collegamento aereo tra Perugia e Olbia. Ad annunciarlo sono AeroItalia e Sase, la società di gestione dell'aeroporto internazionale dell'Umbria.

La rotta sarà operativa a partire dal 3 giugno fino al 27 settembre. Offrendo ai passeggeri - sottolineano AeroItalia e Sase - l'opportunità di scoprire le meraviglie naturali, culturali e gastronomiche della regione in un periodo che abbraccia sia la primavera che l'autunno, "momenti ideali per visitare l'isola".

La decisione di ripristinare il collegamento Perugia-Olbia nel network di destinazioni "sottolinea l'impegno" della compagnia aerea "nel promuovere la connettività all'interno del nostro paese e nel facilitare l'accesso a destinazioni di grande interesse turistico e culturale".

"La nuova rotta estiva - prosegue la nota - sarà servita con frequenze che garantiranno ai viaggiatori flessibilità e comodità, permettendo sia brevi soggiorni sia vacanze più lunghe. I biglietti saranno disponibili per l'acquisto sul web, tramite il call center e presso le agenzie di viaggio partner".

Ulteriori informazioni sui voli per Olbia e tutte le destinazioni offerte da AeroItalia sono sul sito www.aeroitalia.com, sulla sua app e sui canali social.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA