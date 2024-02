Regionali: Truzzu da Confagricoltura, 'ascoltare mondo campagne'

Non era potuto essere presente al confronto pubblico organizzato a Cagliari con gli altri candidati, ma il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, in corsa per la presidenza della Regione con il centrodestra, ha incontrato oggi i vertici regionali e provinciali di Confagricoltura Sardegna.

Al centro del confronto, entrato subito nel vivo con l'analisi delle proposte illustrate dall'organizzazione di categoria, le iniziative necessarie per "costruire l'agricoltura del prossimo futuro, capace di abbracciare l'innovazione e lo sviluppo all'interno di un contesto internazionale dove le crisi regionali, causate dai conflitti stanno generando gravi stravolgimenti".

"Ho voluto incontrare i dirigenti dell'associazione perché la mia campagna elettorale è all'insegna dell'ascolto di amministratori, parti sociali, categorie e portatori di interesse. È importante conoscere le proposte sul futuro di questo comparto da chi tutti i giorni è a contatto con il mondo delle campagne", ha sottolineato l'aspirante presidente.

"Ci siamo confrontati su spopolamento delle zone interne, basso ricambio generazionale, mancanza di manodopera e investimenti che sarebbe necessario mettere sul piatto per la formazione dei giovani - ha riferito il presidente di Confagricoltura Paolo Mele -. Il colloquio ha riguardato inoltre la valorizzazione del patrimonio boschivo e la rivoluzione energetica, la crisi climatica in corso e il difficile accesso al credito per le imprese agricole".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA