Protesta trattori, in marcia da Porto Torres a Sassari

La protesta dei trattori in Sardegna approda a Sassari. Una nutrita delegazione dei mezzi agricoli che da giorni presidiano lo scalo di Porto Torres è partita verso le 10 di questa mattina in direzione del mercato all'ingrosso della frutta, all'interno della zona industriale di Predda Niedda.

Al momento la comitiva, che si è unita da alcune settimane alla protesta che sta attraversando tutta l'Europa e che contesta le politiche comunitarie in tema di supporto al comparto agricolo, sta transitando lungo la ex statale 131, all'altezza della borgata di Li Punti. Una volta giunti a destinazione, gli autori della protesta potrebbero decidere di bloccare il traffico per tenere alta l'attenzione dell'opinione pubblica rispetto alla grave crisi che il settore sta affrontando.



