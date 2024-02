Nuove panchine per abbellire il waterfront di Olbia

Continua l'opera di abbellimento del lungomare di Olbia.

Dopo i lavori di ristrutturazione e costruzione del waterfront e di parte dell'ansa sud del golfo che si affaccia sulla città, arrivano anche le nuove panchine che renderanno la passeggiata olbiese ancora più fruibile alle persone.

Realizzate in legno di abete, materiale che si sposa perfettamente con lo stile scelto per il waterfront, le sei nuove panchine sono state posizionate questa mattina nella zona di fronte alla palestra all'aperto.

"Gli interventi proseguiranno ancora per migliorare la qualità della vita dei nostri concittadini e delle persone che scelgono Olbia come meta delle proprie vacanze", ha commentato il sindaco Settimo Nizzi.



