Nelle valigie capi fasulli, multati in aeroporto a Cagliari

Tornavano in Sardegna dopo brevi periodi trascorsi all'estero con nelle valigie capi contraffatti di note griffe come Versace, Hugo Boss, Adidas, Chanel, Dior, Louis Vuitton e tanti altri.

Lo hanno scoperto i funzionari dell'Ufficio delle Dogane di Cagliari e i militari della Guardia di finanza durante i controlli dei viaggiatori appena sbarcati all'aeroporto di Cagliari-Elmas, sia italiani che stranieri provenienti da Albania, Thailandia, Turchia, Filippine, Bangladesh e Marocco.

Sequestrati complessivamente 36 capi per un valore, se fossero stati originali, di 14.900 euro. Per i viaggiatori è scattata una sanzione amministrativa.



