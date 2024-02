Edilizia e ripresa post Covid, studenti Cagliari occupano Siotto

Prima occupazione dell'anno nelle scuole cagliaritane: questa mattina gli studenti del liceo classico Siotto, dopo tre ore di lezione e la ricreazione, si sono riuniti in assemblea nelle scale all'interno dell'istituto.

La decisione, che era nell'aria già da qualche giorno, è stata presa: da oggi parte la protesta con l'oocupazione del liceo La mobilitazione dovrebbe durare almeno qualche giorno.

Le ragioni? Edilizia scolastica che non va, dicono i ragazzi.

L'elenco della cose che non funzionano è lungo - spiegano all'ANSA i rappresentanti di istituto Francesco Masala e Alessua Murtas - Dall'ascensore da riparare al montascale per i disabili. Il defibrillatore che non andava è stato sostituito solo da poco tempo". Altra richiesta: campi sportivi nuovi.

Quelli che ci sono, denunciano i ragazzi, sono obsoleti. Gli studenti chiedono anche la presenza di uno psicologo a scuola.

Nelle settimane scorse molti ragazzi avevano scioperato anche per il freddo, problema poi risolto.

"Chiediamo un'edilizia scolastica e servizi adeguati alle nostre esigenze - spiegano - Lo stesso preside, dopo la tragedia di via Peretti, ha chiesto di sistemare un dosso in viale Trento davanti alla scuola. Ma ancora non c'è".

Ora gli studenti rimarranno a scuola giorno e notte e porteranno avanti iniziative divisi in gruppi di lavoro. "Alcune aule rimarranno aperte per studiare, leggere o disegnare - precisano i rappresentanti - All'esterno organizzeremo delle manifestazioni sportive. Anche per conoscerci meglio e socializzare visto che soprattutto le quarte e le quinte sono state molto penalizzate dal Covid e dalle lezioni a distanza".





