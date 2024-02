Da antiche varietà di vite nascono spumanti sardi innovativi

Bollicine dai sentori di Sardegna ottenuti da antiche varietà di vite uniche presenti nell'Isola.

È questo il cuore di Akinas Spin OV: acronimo di spumanti innovativi ottenuti da vitigni autoctoni.

Il progetto di Agris e Sardegna Ricerche ha coinvolto oltre 20 imprese, tra cantine e aziende agricole, pronte a credere nelle potenzialità delle bollicine ottenute da uve esclusive dal nord al sud della Sardegna. Un impegno pluriennale per una ricerca finalizzata a ottenere nuove tipologie di prodotto per la filiera vitivinicola sarda finanziata con il PorFesr 2014/20.

I ricercatori hanno individuato e selezionato vitigni autoctoni dagli aromi inconfondibili, ideali per la spumantizzazione. Promettenti i risultati del lavoro - che ha coinvolto esperti, tecnici e imprenditori - descritti nella pubblicazione "Akinas Spin OV - Spumanti Innovativi da Vitigni Autoctoni" che verrà presentata il 16 a Villasor nella sala convegni di Agris Sardegna.

Durante la prima fase del progetto sono state passate al setaccio le vecchie vigne dell'isola, anche quelle semi abbandonate, per definire la "carta d'identità" delle varietà trovate. Successivamente è stata sperimentata la spumantizzazione, sia metodo classico che charmat che ha prodotto risultati più che promettenti per oltre 25 vitigni tra cui Granatza, Licronaxu, Pansale, Sinnidanu, Alvarega e Cranaccia Arussa.

"L'obiettivo è quello di produrre uno spumante fortemente caratterizzato per farsi largo sul mercato dove la Sardegna non vuole competere in quantità, ma in qualità e personalità", si legge nella nota. I prototipi Akinas Spin OV sembrano avere le carte in regola per conquistare i consumatori con bollicine dai toni fruttati, floreali e sapidi. La ricerca ha individuato inoltre una serie di antichi vitigni a maturazione tardiva, che li rende particolarmente resistenti al cambiamento climatico.

"Akinas ha evidenziato che è possibile ottenere vini moderni ed identitari da uve antiche. I risultati ottenuti indicano che con i nostri vitigni antichi ed unici è possibile produrre anche moderni spumanti", sottolinea Gianni Lovicu, responsabile settore vitivinicolo di Agris e padre del progetto.



