Torna la grande boxe a Cagliari contro violenza su donne

Colpi sul ring contro la violenza sulle donne. È il messaggio lanciato dalla Boxe night, serata con la noble art in programma il prossimo 24 febbraio al Palaboxe di via dello sport a Cagliari.

Sport e campagna promozionale. La locandina che pubblicizza il grande ritorno di ganci e uppercut nel capoluogo parla chiaro: "Boxe night, il pugilato si schiera contro la violenza sulle donne". Il protagonista sarà Patrick Cappai, il pugile che, superando ai punti il boxer nicaraguense Darwin Martinez, si è laureato lo scorso dicembre Campione Silver Youth WBC.

Nell'angolo opposto ci sarà Patrik Bartos, pugile ceco di trentadue anni. Sul ring anche il peso piuma Nicola Mancosu, originario di Iglesias, incrocerà i guantoni contro il nicaraguense Bryan Castro.

Una serata di sport anche per fare il punto sullo stato del pugilato in Sardegna: il programma, dalle 18.30 in poi, prevede altri dieci incontri dilettantistici.



