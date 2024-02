Sbarca in aeroporto ad Alghero con 200gr di cocaina, arrestata

Una donna di nazionalità nigeriana è stata arrestata dalla Guardia di finanza all'aeroporto di Alghero dopo essere atterrata con un volo proveniente da Milano Linate con 200 grammi di cocaina nascosti sotto la maglietta.

Nella sala arrivi la donna è stata segnalata dal cane antidroga in forza ai finanzieri. I militari la hanno perquisita e le hanno trovato addosso un involucro con dentro la droga.

La donna è stata quindi arrestata e, su disposizione della Procura di Sassari, è stata accompagnata nel carcere di Bancali.

Si tratta del sesto corriere della droga arrestato dai finanzieri della provincia di Sassari in collaborazione con i funzionari dell'Agenzia delle dogane negli ultimi tre mesi, per un totale di 74 kg di sostanza stupefacente sequestrata.



